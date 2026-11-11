(ANSA) - ROMA, 11 NOV - STEFANO EPIFANI E MAURO MINENNA, 'SUDDITI DIGITALI, DIALOGHI SULLA SOVRANITÀ COGNITIVA (Digital Transformation Institute, pp.206, euro 19,00) Dialoghi platonici tra personaggi tanto antichi quanto eterni dell'antica Grecia e dei miti come Ipazia, Dedalo, Solone, Creonte, Trasimaco, Alcibiade, tutti intorno ad un tavolo di una cucina, dopocena, in una sera d'inverno: a parlare di digitalizzazione e IA. È l'insolita strada narrativa scelta da Stefano Epifani e Mauro Minenna nel loro ultimo volume "Sudditi digitali, dialoghi sulla sovranità cognitiva", appena pubblicato per i tipi di Digital Transformation Institute.

Gli autori, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale Epifani, direttore generale di Aci Informatica, già a capo della trasformazione digitale a Palazzo Chigi Minenna, usano lo strumento dei dialoghi di Platone per affrontare alcuni dei nodi che la corsa inarrestabile dell'intelligenza artificiale ci stanno ponendo.

"Ogni potere con il quale gli esseri umani hanno avuto a che fare - il potere del re, del signore feudale, della Chiesa, dello Stato - era almeno identificabile", premettono gli scrittori. "Aveva un volto, un indirizzo, una firma in calce ai documenti. Lo si poteva chiamare per nome. Si poteva costruire un'istituzione per tenerlo a bada". "Questo no". "Il problema non è il digitale. Il problema è il digitale senza diritti." Nel libro i personaggi della storia e del mito incarnano ruoli moderni: Dedalo è il tecnico, Solone il giurista, Ipazia la filosofa, Filemone e Bauci i cittadini, Creonte il politico, Trasimaco la voce della piattaforma, Alcibiade il sedotto dall'innovazione; e gli autori chiariscono che non intendono dare risposte o certezze ma offrire delle voci, punti di vista.

"Nessuno - scrivono - è stato costruito per incarnare semplicemente 'la posizione giusta' o 'quella sbagliata'. Al contrario: ognuno porta con sé ragioni autentiche, e proprio per questo degne di essere ascoltate". Con la forma più nobile di confronto, quella del dialogo, così difficile al tempo dell'algoritmo.

Il libro, però, non lascia intentata almeno una strada e si chiude con una proposta: quella di una carta dei dritti cognitivi, 10 articoli che costituiscono la bozza, scrivono "di quella che potrebbe essere una carta dei diritti per le democrazie del nostro tempo". Il dialogo è aperto. (ANSA).

