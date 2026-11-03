(ANSA) - CAGLIARI, 03 NOV - "La Regione ha dimostrato, insieme alla ministra Bernini e al governo, che quando si fa lavoro di squadra i risultati arrivano". Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al punto stampa a margine del convegno a Lula per sostenere la candidatura dell'Einstein Telescope al quale partecipa anche la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini.

"Abbiamo dimostrato che, lavorando insieme e portando avanti questa candidatura, promuovendo la Regione, promuovendo il territorio, ma anche, giustamente, con la diplomazia governativa e scientifica che la Ministra ha portato avanti, i risultati si possono raggiungere", ha aggiunto la presidente che ha ribadito l'importanza di superare le competizioni territoriali e rafforzare la cooperazione tra le comunità scientifiche.

Sul ruolo della Regione, Todde ha indicato come priorità il coinvolgimento delle comunità locali e gli interventi necessari ad accompagnare il progetto. "Siamo già partiti con la rigenerazione urbana", ha ricordato, facendo riferimento ai quattro comuni vicini a Sos Enattos, agli interventi per aumentare la capacità di accoglienza e alle infrastrutture di collegamento, dalla strada alla diga.

Tra gli investimenti anche il SUnLab, i cui lavori sono già in corso, destinato a valorizzare le attività scientifiche del sito e a renderle maggiormente accessibili al territorio. "È un progetto della Sardegna insieme alla Sassonia, è un progetto europeo. E questa è una cosa che va compresa bene. È un'opportunità unica per noi", ha concluso Todde. (ANSA).

