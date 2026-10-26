(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rivoluzione del settore spaziale e i dati economici ne confermano la crescente rilevanza. L'Italia, come riconosciuto recentemente dalla stessa Ocse, è protagonista in Europa insieme alla Francia anche per le ricadute industriali. In questi anni sono nati 16 distretti industriali nelle regioni italiane, in alcuni casi anche grazie alle space factory che abbiamo realizzato utilizzando appieno le risorse del Pnrr". Lo ha detto il ministro delle IMprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un videomessaggio inviato in occasione di una delle tappe degli Stati Generali della space economy 'Spazio ITALIA 2.0. EU Space Act & Legge italiana sullo Spazio' a La Spezia.

"Questi benefici comportano, tuttavia, una serie di sfide che la politica pubblica deve affrontare - ha aggiunto -. Dalla congestione orbitale e dai detriti alla concentrazione del mercato, dalle dipendenze lungo la catena di approvvigionamento all'accesso ai dati, fino alla resilienza e alla sicurezza delle infrastrutture spaziali. Non possiamo correre il rischio di inseguire il mercato. Il nuovo regolamento UE (Eu Space Act) dovrà creare un mercato spaziale interno competitivo, sostenibile, resiliente e sicuro. Dovrà però essere mirato e proporzionato, limitandosi al mercato interno senza interferire indirettamente con le politiche spaziali nazionali". (ANSA).

