(ANSA) - PESCARA, 20 OTT - Un capriolo spaventato, in fuga tra le auto e le strade trafficate. È quanto accaduto stamani tra Pescara e Montesilvano. Tanti i cittadini che hanno segnalato la presenza dell'esemplare ai numeri di emergenza.

L'animale è stato infine catturato dai carabinieri forestali e dal personale del servizio veterinario della Asl e successivamente rimesso in libertà nelle campagne limitrofe, in buone condizioni di salute, nonostante la stanchezza e la paura.

Il capriolo, un esemplare adulto, è stato avvistato inizialmente a Pescara, nella zona di viale Kennedy, dove è passato davanti al Liceo Artistico, tra lo stupore degli studenti. Si è poi spostato lungo via Nazionale Adriatica Nord, continuando a muoversi in un contesto completamente urbanizzato, tra automobili e abitazioni. Successivamente sono arrivate altre segnalazioni da Montesilvano, sempre nella zona della strada statale 16 e nelle traverse adiacenti. La presenza dell'animale, visibilmente spaventato, ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra automobilisti e passanti.

Alla fine, grazie all'intervento dei carabinieri forestali del Gruppo di Pescara e della Stazione di Collecorvino e del servizio veterinario della Asl, il capriolo, che ha vagato tra le due città spostandosi per chilometri, è stato recuperato a Montesilvano e trasferito in una zona di campagna, dove è stato liberato dopo averne constatato le buone condizioni di salute.

(ANSA).

