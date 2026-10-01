C'è unlegametra ilmicrobioma,l'insieme dei miliardi di batteri che vivono nell'intestino, e diverse tipologie ditumore:uno studio pubblicato sulla rivista Cell ha trovato lefirme di 341 specie batterichein cinque gruppi di tumori, da quello dellamammella a quello delcolon-retto.Lapresenza o assenza di determinati microbi sembrainfluenzare,in particolare, l'esordio precoce del cancro,lasopravvivenzae la risposta aglieffetti collateraliprovocati a volte dallachemioterapia.

I risultati, ottenuti dal gruppo guidato dalla Mayo Clinic statunitense, aprono nuove prospettive per possibili trattamentidiretti proprio verso ilmicrobioma. "Il microbioma non è l'unico fattore determinante del cancro o dell'esito dei trattamenti - dice Purna Kashyap, che ha coordinato la ricerca insieme a Ruben Mars - ma è una componente sottovalutata che tradizionalmente non è stata presa in considerazione negli approcci terapeutici".

I ricercatori hanno analizzato campioni difecidi quasi 1.400 pazienti, confrontandolipoi con quelli provenienti da circa290 persone sane. Hanno così individuato 341 specie di batteri associati a diversi tumori. Ad esempio, i tumorineuroendocrini, un gruppo raro di tumori che possono colpire diversi organi, mostrano laperdita di molti batteri comuni associati a una buona salute, mentre itumori del fegato e dell'esofagosono collegati a livelli più elevati di alcune specie.

Tra ipazienti più giovani,quelli affetti dacancro del colon-rettopresentano una maggiorepresenza di Veillonella parvula,e iltumore al seno ainsorgenza precocemostra alterazioni a carico di 64 specie batteriche. Gli autori dello studio hanno anche identificato alcuni batteri intestinali associati alla sopravvivenza nei casi di cancro del colon-retto, del fegato, dell'ovaio, della prostata e del melanoma. Infine, livelli inferiori del batterioAnaerostipes hadrus aumentano la probabilità di averediarreain risposta allachemioterapia,un effetto collaterale che può rendere il trattamento più difficile da tollerare.