Realizzato ilprimo catalogocompleto delleproteine capaci diattraversare labarriera ematoencefalica,la struttura filtra gli accessi delle molecole che possono arrivare al cervello. Il risultato getta le basi per svilupparenuovi metodi persomministrare terapie contro lemalattie neurodegenerative, come l’Alzheimer. La ricerca, del gruppo guidato da Andrew Yang dell’Istituto Gladstone in California, è pubblicata sulla rivista Cell.

“Per un secolo – ha detto Yang – abbiamo considerato la barriera ematoencefalica come un confine fisico, con la funzione di proteggere il cervello dalle tossine. Ora stiamo scoprendo che si tratta di un’interfaccia intelligente, in grado diselezionare leproteine corrette dal sangue, spesso provenienti da parti del corpo anche molto distanti, e direcapitarle aspecifiche cellulenel cervello”.

Lo studio, realizzato principalmente sutopi, ha analizzato ilcomportamento di ben861 proteinepresenti nel sangue, che erano statemarcate usando una tecnica innovativa basata sull'ottica e premiata nel 2018 con il Nobel per la Medicina, e rimesse in circolo. Di queste proteine,92 sono state in grado disuperare la barriera ematoencefalica e ne è stato ancheseguito ilpercorso all’interno delcervello.

I ricercatori hanno così realizzato un catalogo delle proteine capaci di passare questa sorta di checkpoint del cervello e di capirne il funzionamento.

I dati che potranno ora essere usati nel capire meglio ilegami che esistono tra ilcervello ealtre parti del corpo, da cui provengono alcune proteine che poi arrivano a destinazione nel cervello, e capire qualicaratteristiche devono avere eventualifarmaci per riuscire asuperare labarriera ematoencefalica. Proprio questo filtro è stato finora uno dei grandi limiti al trattamento di patologie cerebrali come l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative.