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Guardare ai neuroni in modo nuovo, classificandolinon secondo l'area del cervelloin cui risiedono main base ai neurotrasmettitori che usano per comunicare, puòpredire megliola loroidentità e il lororuolo nell'apprendimento. Lo dimostra lo studio sui topi guidato dall'Università del Colorado a Boulder. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Signaling, potrebbero fornirenuovi spuntiper laterapia didisturbi psichiatricie delledipendenze.
Lo studio si è focalizzato sui neuroni dell'area tegmentale ventrale (Vta) del cervello, che svolge un ruolo centrale nell'apprendimentoe neicomportamenti motivati daricompensa eavversione. Lamaggior parte degli studi scientificitratta questi neuroni come un blocco monolitico oli classificain base alla loroposizione all'interno della Vta.Al contrario, i ricercatori statunitensi hanno cercato dicogliere più sfumatureconsiderando ineurotrasmettitori che questi neuroni usano per interagire. Grazie a diverse strategie genetiche,hanno isolatol'attività dei neuroni che usano ladopamina da sola o insieme alglutammato.
Questi esperimenti hanno rivelato cheil tipo di neurotrasmettitorecoinvolto puòpredire leproprietà elettrofisiologichedei neuroni, nonché il modo in cui questimodellano i comportamentineitopi durante i test di apprendimento basati sull'avversione e sulla ricompensa. Ad esempio, i neuroni che usavano sia glutammato che dopamina erano più eccitabili: queste cellule contribuivano all'apprendimento dopo eventi avversivi attraverso un enzima chiamato tirosina idrossilasi e all'apprendimento basato sulla ricompensa attraverso il trasportatore del glutammato Vlut2.
Lanuova classificazionepotrebbe quindi offrire unquadro più articolatodella popolazione di neuroni della Vta e contribuire, in prospettiva, alla ricerca sui disturbi psichiatrici associati ai circuiti della ricompensa, tra cui le dipendenze.