Guardare ai neuroni in modo nuovo, classificandolinon secondo l'area del cervelloin cui risiedono main base ai neurotrasmettitori che usano per comunicare, puòpredire megliola loroidentità e il lororuolo nell'apprendimento. Lo dimostra lo studio sui topi guidato dall'Università del Colorado a Boulder. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Signaling, potrebbero fornirenuovi spuntiper laterapia didisturbi psichiatricie delledipendenze.



Lo studio si è focalizzato sui neuroni dell'area tegmentale ventrale (Vta) del cervello, che svolge un ruolo centrale nell'apprendimentoe neicomportamenti motivati ​​daricompensa eavversione. Lamaggior parte degli studi scientificitratta questi neuroni come un blocco monolitico oli classificain base alla loroposizione all'interno della Vta.Al contrario, i ricercatori statunitensi hanno cercato dicogliere più sfumatureconsiderando ineurotrasmettitori che questi neuroni usano per interagire. Grazie a diverse strategie genetiche,hanno isolatol'attività dei neuroni che usano ladopamina da sola o insieme alglutammato.



Questi esperimenti hanno rivelato cheil tipo di neurotrasmettitorecoinvolto puòpredire leproprietà elettrofisiologichedei neuroni, nonché il modo in cui questimodellano i comportamentineitopi durante i test di apprendimento basati sull'avversione e sulla ricompensa. Ad esempio, i neuroni che usavano sia glutammato che dopamina erano più eccitabili: queste cellule contribuivano all'apprendimento dopo eventi avversivi attraverso un enzima chiamato tirosina idrossilasi e all'apprendimento basato sulla ricompensa attraverso il trasportatore del glutammato Vlut2.



Lanuova classificazionepotrebbe quindi offrire unquadro più articolatodella popolazione di neuroni della Vta e contribuire, in prospettiva, alla ricerca sui disturbi psichiatrici associati ai circuiti della ricompensa, tra cui le dipendenze.