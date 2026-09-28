Dal linguaggio delle piante alla leucemia, passando per la radioattività: sono itre progettipresentati da cinque ragazzi italiani che sono arrivatiin finaleall'edizione 2026dell'Eucys, ilconcorso europeo per giovani scienziati. L'evento si è tenuto a Kiel, in Germania, dal 22 al 27 settembre e ha visto partecipare146 ragazzitra i 14 e i 20 anniprovenienti da37 Stati. I giovani erano stati selezionati dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Fast) a livello nazionale con il concorso 'I giovani e le scienze' e sono stati inviati dalla Fast alla finale europea di Kiel.



Tommaso, Frida e Abdoellah del Liceo aeronautico Locatelli di Bergamohanno ottenutouno dei quattro primi premi da7mila euroe potranno rappresentare l'Unione Europea alla Regeneron International Science and Engineering Fair, la più grande competizione scientifica mondiale per le scuole superiori in programma a Los Angeles nel maggio 2027. Lostrumento da loro realizzato permette dicaptare segnali elettrici e acusticiche lepiante emettono quando vengono stimolate, e che possono fungere daindici del loro stato fisiologico, con possibili applicazioni nell'agricoltura e nel monitoraggio ambientale.



Jacopo del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, grazie al suo progetto sullaleucemia, ha ottenuto unostage al Centro nazionale per la ricerca cardiovascolare (Cnic) Carlos III di Madrid. Jacopo ha messo a punto Luxemia, unsistema di intelligenza Artificialeche aiuta aidentificare, già al momento della diagnosi, ipazienti più a rischio di ricaduta. Il sistema è già in fase di validazione presso ospedali in Germania, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.



Infine,Nicola della Scuola Germanica di Genovapotrà beneficiare di una visita di studio di una settimana presso l'Istituto Loue-Longevin di Grenoble, in Francia, che gestisce una delle più potenti sorgenti di neutroni al mondo. Qui, Nicola potrà approfondire il suoprogetto sulla radioattività naturale, quella presente ovunque nell'ambiente per cause naturali, e sul perché varia in modo significativo nel tempo.



"I risultati di Eucys 2026 superano tutte le migliori aspettative", commenta Alberto Pieri, segretario generale della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che organizza il concorso italiano volto a selezionare i progetti da presentare all'Eucys. "La scuola italiana è di qualità e ogni anno i giovani partecipanti al concorso lo dimostrano".