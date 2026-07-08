Forse era una donna guerriera, o forse un vittima di violenza domestica: lasciano il campo a molte ipotesi, le due gravi ferite alla testa rinvenute sui resti di una donna longobarda ultraquarantenne vissuta circa 1.400 anni fa nei pressi di Cividale del Friuli. Il suo cranio conserva una lesione da taglio inferta con una lama e un'altra provocata da un violento colpo contundente. Il caso, descritto nello studio guidato dall'Università di Udine epubblicato su International Journal of Paleopathology, rappresenta la prima prova diretta di violenza interpersonale in una donna longobarda.



Finora erano state trovate solo prove indirette in alcuni documenti legali dell'epoca, che specificavano le pene per chi aggrediva le donne e includevano persino esempi di donne che partecipavano direttamente ai combattimenti.



La svolta è arrivata con la donna longobarda denominata T46, scoperta nel 2012 in una necropoli vicino alla ferrovia di Cividale. Data la cattiva conservazione dello scheletro, la determinazione del sesso è stata resa possibile solo dall’analisi delle proteine. La sua fronte mostrava chiari segni di violenza: una ferita stretta e profonda era presente sul lato sinistro. L’angolazione e la forza dell’impatto suggeriscono che l’aggressore si trovava di fronte alla vittima e che la colpì con una lama simile a uno scramasax, un lungo coltello usato dai guerrieri germanici. La seconda lesione aveva provocato una frattura da schiacciamento, probabilmente causata da un oggetto piatto e contundente come una pietra. La ferita mostra inoltre segni di infezione, indicando una difficile guarigione.



Quando i ricercatori hanno confrontato il caso T46 con altri casi di ferite alla testa di epoca longobarda, hanno individuato solo 33 individui in tutta Italia e nell’attuale Ungheria, tutti uomini. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le donne generalmente non partecipavano a incursioni e combattimenti armati, eventi che hanno maggiori probabilità di lasciare segni sulle ossa. Allo stesso modo, la violenza contro le donne si manifestava tipicamente sotto forma di maltrattamenti domestici, che spesso causano contusioni ai tessuti molli ma non lasciano segni sullo scheletro.