Leprevisioni meteoestendono il loro orizzonte nel tempo e diventano più precise: grazie a unnuovo algoritmo diventapossibile superareillimite attualedelledue settimanefino a prevedere se pioverà o meno asei settimanedi distanza. Lamaggiore precisionepermette inoltre diprevedere eventualieventi estremi, comenubifragi improvvisi e localizzati. Diventa così possibileprepararsi in tempoad affrontare tempeste o alluvioni. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, si deve al gruppo di ricerca guidato da Microsoft Research, Università di Toronto e Massachusetts Institute of Technology.



Oggi le previsioni meteorologiche hanno raggiunto un'accuratezza senza precedenti nel guardare avanti nel tempo di due settimane, ma taleaffidabilità cala drasticamentesu scale temporali un po' più lunghe, a causa dell'accumulo di errori neimodelli utilizzati e dellanatura caoticadell'atmosfera. "Quell'intervallo temporale è definito 'deserto della prevedibilità'", afferma Judah Cohen del Mit, che ha coordinato la ricerca insieme a Lester Mackey di Microsoft Research. "Nella maggior parte dei casi - prosegue Cohen - fare previsioni su questo arco temporale non è diverso dall'andare al casinò e lanciare i dadi".



Per superare quest'ostacolo, ritenuto finora invalicabile, i ricercatori hanno sviluppato unmodello di apprendimento automaticocheimpara dai dati relativi al passato percorreggere glierrori sistematicideimodelli di previsione esistenti, rendendolipiù precisisoprattutto nelleprevisioni amedio termine, dove le IA si sono dimostrate finora poco efficaci. Per costruire il modello è stato usato Mit Engaging, unsupercomputer del Mit, ma per funzionare l'algoritmo non richiede una potenza di calcolo così elevata.



Nel 2025, gli autori dello studio hanno deciso di mettere alla prova il loro modello partecipando alla 'AI Weather Quest', la competizione internazionale organizzata periodicamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf), considerato il miglior centro di previsioni al mondo. L'iniziativa, infatti, è incentrata proprio sull'applicazione dell'IA alle previsioni meteorologiche a medio termine. Il nuovo metodo, applicato al modello di previsione dell'Ecmwf, haraddoppiato l'accuratezzaoriginale delle previsioni, classificandosi al primo posto.



Inoltre, l'algoritmo ha mostrato unmiglioramento significativo anche nella capacità diprevedere eventi meteorologici estremi. "Questo è uno dei risultati più importanti - commenta Cohen - perché è molto difficile da ottenere". Gli autori della ricerca sono stati già contattati dal servizio meteorologico della Repubblica del Kenya, che è interessato a implementare il modello per migliorare le previsioni durante la stagione dei monsoni e incrementare così le rese agricole. "Potrebbe aiutare a decidere quando concimare in base alle piogge o quando proteggere le colture da gelate imminenti - conclude il ricercatore - oppure a evitare i danni della siccità".