Ladiagnosi ditumore al polmoneè arrivata aluglio ma Michele Ronco, 35 anni, si è tutt'altro che arreso:ha iniziato a raccogliere dati da chi era colpito dalla stessamalattia, una particolare forma di tumore al polmone non a piccole cellule dovuta alla mutazione del gene Alk, e poi ha lanciato una raccolta fondi percofinanziare una tesi di dottorato sulla stessa malattia.



"Ho studiato tantissimo in questi mesiesto facendo delle ricerche. Questaforma di tumoreèmolto rara, costituisce circa il 5% di tutti i tumori al polmone. Da quando ho avuto la diagnosi ho cominciato a raccogliere evidenze": non tradisce la sua mentalità di ricercatore, Michele. Dottorato in Fisica alla Sapienza Università di Roma ed esperto di intelligenza artificiale. Vive a Roma e lavora per il Joint Research Center di Ispra, dove si occupa di rischio, disastri e impatto del cambiamento climatico.



"In due settimanesi sonoregistrati più di 115 pazienti: non pochi considerando sia il breve periodo sia quanto il tumore sia raro. Conosco bene le potenzialità dei dati nell'era dell'intelligenza artificiale, al momento ho soprattutto domande e alcune delle risposte conto di trovarle nei dati che sto raccogliendo".



Parallelamente Michele ha lanciato ilcrowdfunding: "userò questi soldi per cofinanziare una tesi di dottorato. La raccolta sta andando bene e in nemmeno dieci giorni è arrivata a 21.200 euro. Mi sono anche messoin contattocon iricercatori che ho conosciuto quando ho fatto ricerca alla Sorbona, alla Penn State e in Spagna. Sto anche contattando iprofessori che lavorano già su questa forma di tumore, come l'oncologa Alice Shaw dell'Università di Harvard e il genetista Andrea Sottoriva di Human Technopole.Si sono detti disponibilia contribuire con il testo del finanziamento. Ho anche ricevutomolte richieste di volontariche vogliono contribuire al progetto".



Questa sorta dichiamata all'azioneè necessaria, considerando che "i tumori sono malattie estremamente complesse e studiarle è un problema in primis di biochimica: bisogna capire come queste molecole si vanno a legare con le proteine. Si tratta anche di comprendere ifenomeni di resistenza al farmaco, che si studiano a livello della risposta della cellula o del tumore nel suo complesso. I tumori non esprimono un unico gene ma sono organismi complessi e mutabili e la recidiva/resistenza è una conseguenza della complessità del tumore come organismo".