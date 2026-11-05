Cresce inItalia ilmercatodeidroni marini esubacquei soprattuttonel settore dellaDifesa. Nel2025 il settore dei Sea Drone Systems, che comprende veicoli sensori, comunicazioni, sistemi di lancio e recupero, ha raggiunto un valore stimato di 99,2 milioni dieuro e secondo le stime dovrebbe arrivare a 191,8 milioni nel 2030, con unacrescita mediaannua di circa il14%. Le applicazioni commerciali rappresentano la componente prevalente, raggiungendo 111,6 milioni di euro nel 2030, ma sarà laDifesa a registrare la crescita più sostenuta, passando dai 39,3 milioni del 2025 a 80,2 milioni nel 2030 con unacrescita media annua del15%. E’ quanto emerge dai dati che saranno presentati nella rassegna sui droni marini in programma il 5 novembre al Polo di Ostia dell’Università Roma Tre.

Secondo il report di PwC Strategy& Italia,nel 2030 i robot subacquei (Uuv - Unmanned Underwater Vehicles) raggiungeranno121,1 milioni di euro, pari a circa il63% del mercato, mentre inatanti disuperficie senza equipaggio(Usv - Unmanned Surface Vehicles) arriveranno a 70,7 milioni, con una quota del37%.

Lo sviluppo del mercato italiano è sostenuto dal consolidamento di una filiera che coinvolge produttori, fornitori di tecnologie e servizi, grandi player industriali, PmI, start-up e spin-off universitari. Sensori, sistemi di comunicazione, tecnologie di lancio e recuperoe servizi rappresentano già circa il45% del mercato allargato e nel2025 hanno registrato unacrescita del9%,rispetto al 4% dei produttori di droni. In Italia si contano oltre 50 programmi e iniziative legati ai Sea Drone Systems, mentre il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) ha avviato 21 progetti di ricerca e sviluppo per un valore complessivo di 125 milioni di euro.