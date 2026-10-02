La navettaCrew Dragon èarrivataallaStazione Spaziale Internazionale con il nuovo equipaggio, laCrew-13. Il viaggio che ha visto protagonisti gliastronautidellaNasaJessicaWatkins e LukeDelaney, JoshuaKutryk dell'Agenzia Spaziale Canadesee ilcosmonauta di Roscosmos SergeyTeteryatnikov è durato appena 7 ore e 55 minuti, il più veloce di una navetta statunitense per raggiungere la Iss.

La navetta Crew Dragon èpartita alle 17:10 italiane del primo ottobredalla base di Cape Canaveral(Florida) con un razzoFalcon 9 e haraggiunto laIss alle1:05 italiane del 2 ottobre. Poco più di 90 minuti più tardi, alterminedi tutte leproceduredi controllo e pressurizzazione è statoapertoilportello. L'equipaggiodella Crew-13 si è cosìunitoa quello della Expedition 75 composto dagli americani Jessica Meir, Jack Hathaway e Anil Menon, l'astronauta francese dellAgenzia Spaziale Europea Sophie Adenot e i cosmonauti di Roscosmos Pyotr Dubrov, Anna Kikina e Andrey Fedyaev che erano già a bordo.

Nelle prossime ore è prevista lacerimonia per il passaggio di consegne e poi la Crew-12si preparerà al viaggio diritorno sullaTerra, previsto non prima del5 ottobre. Di questo equipaggio fa parte la francese Adenot, partita il 13 febbraio nell'ambito della missione Epsilon, durante la quale ha condotto 36 esperimenti europei relativi a vari ambiti scientifici, dalla fisiologia umana alla ricerca sul clima.

