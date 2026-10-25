Un sistema per cucinare i cibi, in particolare stufati o zuppe, consumando pochissima energia: si chiama Filo&Fibra, un sistema di cottura passiva che reinterpreta un metodo antico aggiornato con materiali innovativi. A presentarlo alla Maker Faire Rome, il più grande evento dedicato all'innovazione dal basso sono stati i maker della Cooperativa di Comunità Filo&Fibra, di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena.

"Tutto nasce dalla riscoperta di un libretto di quasi 100 anni fa che aveva mia nonna, in cui si davano dritte per limitare gli sprechi", ha spiegato Pietro Asso, uno degli sviluppatori di questa cassetta di cottura al cui interno puo essere inserita una pentola calda con il cibo portato alla temperatura di cottura, tipicamente quella di ebollizione.

"Basta inserirci dentro il tegame o la pentola con la zuppa o uno stufato già arrivati a ebollizione e si continua la cottura all'interno della cassetta senza dover più usare il fuoco perché la cassetta permette di continuare a conservare il calore per ore", ha aggiunto Asso. La cassetta è un contenitore composto da strati di feltro e lana che conservano il calore per lungo tempo: diventa così possibile cucinare, ad esempio uno stracotto o un ragù, senza dover continuamente girarlo per evitare che si bruci, quindi essere liberi anche di poter uscire di casa. Un metodo semplice, ispirato a sistemi antichi usati decenni fa e ora aggiornato usando materiali certificati che resistono al calore, non rilasciano odori e non portano allo sviluppo di batteri.

