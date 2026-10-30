Dopo le polemiche scatenate dalla risoluzione di uno dei problemi matematici del millennio da parte dell’Intelligenza Artificiale, arriva ora un altro nuovo modello: si chiamaAlphaProof Nexus, a svilupparlo sono stati i ricercatori di Google DeepMind,e il suo funzionamento viene spiegato sulla rivista Science.

Quello presentato da DeepMind, la stessa che ha sviluppato innovativi strumenti di IA per il mondo scientifico come AlphaFold che ha rivoluzionato lo studio delle proteine, è unModello linguisti di grandi dimensioni, un Llm, in grado diaffrontare autonomamente specificiproblemi matematici,cercandodimostrazioni e utilizzando la verifica per garantire lacorrettezza logica dellesoluzioni ottenute. Una IA che sulla carta cerca di colmare alcune lacune emerse in altre IA per la matematica, ossia l’evitare di cadere in trappole logiche o allucinazioni, avvalendosi del supporto di un sistema molto rigido e formale.

Un lancio che arriva in contemporanea allapubblicazione di altre 700 nuove dimostrazionimatematichefatte usando invece gli strumenti sviluppati da OpenAI, la stessa azienda che ha sviluppato ChatGpt, sulla piattaforma online arXiv. Pubblicazione che ancora una volta ha suscitato la reazione di parte della comunità dei matematici che denuncia il rischio di una "slopocalypse", un'apocalissedovuta a uneccesso di contenuti matematici di bassa qualità. Il rischio osservano alcuni matematici sul sito della rivista Nature è lasaturazione didimostrazioni matematiche, spessoinutili, e non facili da verificare.