Il groviglio generato dai 2 metri di molecola di Dna impacchettata all'interno del nucleo della cellula svolge un ruolo cruciale nell' attivazione e disattivazione dei geni . Questo perché le regioni regolatrici possono trovarsi molto lontano dai geni che controllano, a distanze di molte migliaia o addirittura milioni di basi, e la struttura che il genoma assume nella cellula porta poi questi regolatori chiave vicino ai loro obiettivi.

Il groviglio generato dai 2 metri di molecola di Dna impacchettata all'interno del nucleo della cellula svolge un ruolo cruciale nell' attivazione e disattivazione dei geni . Questo perché le regioni regolatrici possono trovarsi molto lontano dai geni che controllano, a distanze di molte migliaia o addirittura milioni di basi, e la struttura che il genoma assume nella cellula porta poi questi regolatori chiave vicino ai loro obiettivi.

Ecco perché i ricercatori coordinati da Mikhail Spivakov del laboratorio londinese e Stephen Waggoner dell'ateneo americano hanno studiato il Dna tramite mappe 3D, che sono fondamentali per individuare nuove varianti genetiche che possono giocare un ruolo all'interno delle malattie.

Ecco perché i ricercatori coordinati da Mikhail Spivakov del laboratorio londinese e Stephen Waggoner dell'ateneo americano hanno studiato il Dna tramite mappe 3D, che sono fondamentali per individuare nuove varianti genetiche che possono giocare un ruolo all'interno delle malattie.