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Da Star Trek a Her, da Gattaca a Metropolis, si ispirano a celebri film e saghe di fantascienza i quattro futuri possibili che l'impatto di Intelligenza Artificiale e robotica potrebbe disegnare entro il 2050. Ad illustrarli è il quarto rapporto Future Brief, realizzato da Istituto Italiano di Tecnologia e Isinnova nell’ambito di Ecosistema Futuro, l'iniziativa promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).
Il primo scenario, ispirato a Star Trek, vede IA e robotica come beni pubblici e benefici che ricadono su tutta la società.
Lo scenario ispirato al film Metropolis dà il nome a un futuro con un'automazione concentrata nelle mani di pochi e una società fratturata, dove il lavoro viene sostituito più che riprogettato.
Il terzo scenario, ispirato a Gattaca, è caratterizzato da ordine e controllo, con standard stringenti che irrigidiscono l'innovazione.
Il quarto scenatro, ispirato a Her, vede un futuro con servizi robotici personalizzati e rassicuranti, ma in cui controllo e responsabilità diventano invisibili.
Il quarto scenatro, ispirato a Her, vede un futuro con servizi robotici personalizzati e rassicuranti, ma in cui controllo e responsabilità diventano invisibili.
Il rapporto sottolinea che il successo della robotica intelligente si misurerà soprattutto in base a quanto la società funzionerà meglio grazie a essa, ed evidenzia un grosso rischio per l'Europa: quello di diventare semplice utilizzatore di tecnologie progettate e governate altrove.
"Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze e subire i cambiamenti decisi da altri", afferma Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASviS. "L’Europa deve dotarsi degli strumenti scientifici e industriali per incidere su questa trasformazione", aggiunge Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Iit. "I quattro scenari - aggiunge Metta - ci invitano a guardare al 2050 partendo da decisioni molto concrete: dove investiamo, come formiamo le persone, quali bisogni vogliamo affrontare. Quando un robot entrerà nelle nostre case, molte di queste scelte saranno già state fatte".