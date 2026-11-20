Per laprima voltaè stato osservato unfenomeno che si verifica solo quando ilcampo magnetico della Terravienefortemente perturbato: dopo laforte tempesta geomagneticadell' 11 maggio 2024 , attorno al nostro pianeta si sono formatequattro fasce di radiazioneformate daparticelle ad alta energia, al posto delle due consuete a forma di ciambella note comefasce di Van Allen. L'osservazione si deve al gruppo di ricercatori guidato dall'Istituto Reale Belga di Aeronomia Spaziale, che ha seguito il fenomeno grazie al satellite Proba-V dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista npj Space Exploration.



"Durante i periodi diintensa attività solare- dice all'ANSA Mirko Piersanti, professore all'Università dell'Aquila ed esperto di meteo spaziale - laperturbazione del campo magneticopuò generare unaterza fascia, che è stataosservata in diversi casi. Ma l' evento del 2024 è statocosì forte dainiettare nelcampo geomagneticounaquantità enorme di particelle solari. Una voltapassata la perturbazione, le particelle sono poi stateredistribuite temporaneamente in quattro fasce. È la prima volta che osserviamo questo fenomeno- aggiunge Piersanti - perchéora abbiamo glistrumenti adatti, ma probabilmente si èverificato anche inaltri eventisimili del passato, come la tempesta del luglio 2000".



I ricercatori guidati da Viviane Pierrard hanno visto che,mentre leperturbazioni elettromagnetichespazzavano via gli elettroni che formano le fasce,si sono venuti a creare temporaneamentenuovispazi liberida occupare, e le particelle si sono cosìdistribuite in quattro fasce. Il processo è avvenuto in un periodo compreso tra diversi giorni e alcune settimane dopo la tempesta, e lanormale configurazioneè stata poiripristinata in agosto, circatre mesi più tardi.