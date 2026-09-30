Dalla mitica DeLorean di 'Ritorno al futuro' all'incontro tra artigianato e tecnologie di AvantCraft fino al pedalò realizzato con la stampante 3D e l'airbag indossabile dei ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia:dal 23 al 25 ottobreprenderà il via laMaker Faire Rome - The EuropeanEdition conoltre 400 stand espositivi,migliaia di makerda tutto il mondo,aziende,startup innovativeeoltre 50 tra scuole, università e centri di ricerca.



"La Maker Faire Rome è ormai unesempio consolidatodi come lacreatività e laforza delle ideepossano generaremodelli innovativigrazie alla contaminazione e divulgazione di conoscenze e capacità", ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, nella conferenza stampa di quello che da anni è il più importante evento europeo di innovazione dal basso.



La manifestazione si articolerà in3 grandi aree tematichetrasversali -Innovazione,Creatività eScoperta - con spazi dove 'toccare con mano' progetti e idee di innovazione, dallastampa 3Dallarobotica, passando dall'economia circolareall'agritech, fino aldesign e lospazio. Il tutto accompagnato daaree educative,spettacoli elaboratori didattici interattiviper ogni età. Novità di quest'anno sarò unpalco centralericco di ospiti, allestito con una platea di sedie e tavoli stampanti in 3D con materiali riciclati, e presentazioni di libri, tra cui Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Iit con il suo "Inventare il futuro: Come vivremo nel 2100".



Immancabile lo spazio dedicato airobot calciatoridellaRoboCup, che vedrà anche la presenza della squadra della Sapienza Università di Roma, grande protagonista alle Olimpiadi della robotica che si sono svolte ad agosto in Cina, e poi l'area dedicata alle innovazioni nel settore dell'agrifood, del gaming, e delle università e dei centri di ricerca come quelle sviluppate dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche o la robotica di I-Rim.



Imperdibile la mostraAvantCraft, dedicata all'incontro tra saper fare artigiano e tecnologie avanzate, e decine di progetti proposti dai maker come P3DALO o Robby Minichef, il robot chef capace di preparare in autonomia piatti come la cacio e pepe o una pasta patate e provola, o la Da-Vinci Bicycle, ispirata ai disegni di Leonardo ma reinterpretata con le tecnologie.