Raccoglierepiù dati, ai quali va garantito unaccesso sicuro, svilupparecompetenze a livello locale,processi decisionalipiù solidi ecollaborazione internazionale: sono questi icinque punti crucialiper gestirerischi naturali e disastri, individuati dalle accademie scientifiche dei Paesi del G20 che si sono riunite a Washington sotto la guida dell'Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti (Nas).



Ladichiarazione congiuntaapprovata al termine dell'incontro intendeorientare la discussione, all'interno dei rispettivigoverni, su come letecnologie avanzatepossano essere impiegate permigliorare lapreparazione e larisposta a rischi naturali e disastri. Il documento sarà presentato in dicembre al G20, nel vertice in programma a Miami, in Florida.

"Irischi naturali- come forti precipitazioni, terremoti, siccità, incendi boschivi, nonché ondate di caldo e di gelo -stanno aumentando inintensità e frequenza, trasformandosi spesso in veri e propridisastri e causandoimpatti devastantisu popolazioni, ecosistemi ed economie", si legge del documento approvato dalle Accademie.

"Iprogressi tecnologici- tra cui l'osservazione della Terra, iltelerilevamento, isistemi di allerta precoce, i 'gemelli digitali', l'impiego didroni e l'intelligenza artificiale- offrono unpotenziale significativopersupportare i processi decisionalie rafforzare la preparazione e la resilienza a livello globale". Tuttavia, osservano le Accademie, "la loro applicazione ed efficacia possono essere limitate da lacune nella disponibilità didati, nelle infrastrutture, nelle competenze tecniche e nel coordinamento istituzionale, oltre che da disparità nell'accesso a tali tecnologie e nella capacità di implementarle".



Per il presidente della Nas, Neil H. Shubin, "i disastri naturali possono innescare effetti a cascata di ampia portata, che si estendono ben oltre le singole comunità e i confini nazionali". Per questo, ha aggiunto, "è fondamentale che i governi comprendano come la scienza e la tecnologia possano rafforzare la preparazione, orientare le decisioni e sostenere le operazioni di risposta. Le accademie scientifiche possono contribuire a portare queste conoscenze e opportunità all'attenzione dei governi".