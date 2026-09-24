DaClaude, ilmodello diintelligenza artificialedell'azienda Anthropic, arriva unsistema di enzimi mai visto, da utilizzare al servizio dellaricerca biologica. E'simile alle forbici che permettono di tagliare il Dna utilizzate nella tecnica Crispr e la cui scoperta è stata premiata con ilNobel per la Chimica 2020. Lo rende noto la stessa azienda sul suo sito , precisando dinon conoscereancora lafunzione delnuovo enzima.



E' ilprimo risultatoottenuto dalgruppo di lavoroistituto da Anthropics nellaprimavera 2026"per verificare se imodelli di intelligenza artificialegenerale sono in grado di sistematizzare eaccelerare" la ricerca biologica. "Condividiamo i primi risultati di uno dei nostri primi programmi di ricerca, in cuiClaude ha scoperto autonomamenteunnuovo sistema enzimaticoassociato a una serie diripetizioni di Dna, unoschemachericorda Crispr. Sebbene non ne conosciamo ancora la funzione, il sistema scoperto da Claude presenta una serie di caratteristiche che sono state riscontrate insieme solo in pochi altri sistemi, tutti programmabili e in grado di eseguire operazioni cometagliare,copiare eincollare ilDna.



Il sistema di enzimi si basa su unatrascrittasi inversa, un enzima specializzato nel copiare nel Dna le informazioni contenute nella molecola di Rna e che si trova naturalmente in unfago gigante, ossia un virus che aggredisce i batteri. Grazie al modello Claude, i biologi di Anthropic hannoidentificato una serie disequenze di Dnache non codificano, ossia che non contengono le istruzioni per fabbricare proteine, e che sono associate a unaproteina dallafunzione sconosciuta.



