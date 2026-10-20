Dall' uovo artificiale senza guscio, un incubatore sottilissimo e trasparente realizzato con la stampa 3D che potrebbe contribuire a tutelare specie di uccelli in grave pericolo di estinzione, fino alchip più piccolomai fabbricato, prodotto dalla Ibm e che, con dimensioni inferiori a un nanometro, potrebbe ridurre da mesi a settimane i tempi di addestramento di alcuni modelli di Intelligenza Artificiale. Sono fra le 300 invenzioni del 2026 selezionate dalla rivista statunitense Time in base a originalità, efficacia e impatto.



Nella lista c'è anche il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della Nasa, il primo strumento del genere dedicato a una donna. Lanciato lo scorso 30 agosto, è in grado di osservare una porzione di cielo 100 volte più ampia di quella visibile dal telescopio spaziale James Webb, di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e agenzia spaziale canadese Csa, e di scrutare l'universo a oltre 10 miliardi di anni luce di distanza, raccogliendo immagini delle sue epoche primordiali.



C'è poi ilcodice delsistema di IA Claudedi Anthropic, che opera in modalità automatica, richiedendo l'approvazione umana solo quando sta per compiere un'azione irreversibile o distruttiva. Lavora con l'IA illaboratorio autonomoprogettato per accelerare lascoperta di nuovimateriali: è in grado di analizzare centinaia di migliaia di articoli scientifici, esaminare miliardi di materiali alla ricerca di idee promettenti e, infine, realizzarle e testarle, lavorando 24 ore su 24.



Fra le 300 innovazioni del 2026 per la salute ci sono unvaccino che non richiede refrigerazione, unaprotesi per il ginocchio stampata in 3D e dotata di un'impalcatura biodegradabile arricchita con cellule staminali, per rigenerare la cartilagine e il tessuto osseo dell'organismo stesso.



Particolare attenzione anche al settore della sostenibilità, nel quale figurano unsistema per la distruzione dei Pfas, i contaminanti chimici 'eterni' che minacciano ambiente e salute umana, e unfiltro per lavatriciin grado di trattenere fino al 97% delle fibre microscopiche rilasciate dai capi durante il lavaggio.



Tante invenzioni inserite nell'elenco di Time promettono di migliorare o facilitare la vita delle persone. Tra queste, untablet tattile peri tifosi non vedenti, che trasforma lanci, canestri e touchdown in vibrazioni trasmesse dal dispositivo, unrobot agricolocapace di trasportare grandi carichi e svolgere mansioni diverse, dallo sfalcio all'irrorazione, e unavernice per pareti che assorbe il vapore acqueo in eccessoquando l'umidità è troppo elevata e rilascia le particelle d'acqua accumulate quando l'ambiente diventa secco.