È statodecifrato ilsegnale molecolare alla base dell'effetto anti-age del freddo che, negli animali, puòprolungarela durata dellavita eritardare il declino legato all'invecchiamento: a giocare ilruolo centraleè il tessuto muscolare che, quando l'organismo è esposto a temperature più basse,produce unamolecola chiavepermantenere lasalute anche deglialtri tessuti.La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature e guidata dal centro tedesco di ricerca sull'invecchiamento Cecad (Cologne Cluster of Excellence on Aging and Aging-Associated Diseases) situato a Colonia, apre a possibiliapplicazioni terapeuticheche imitano gli stessi effetti prodotti dal freddo, in particolare permalattie neurodegenerative legate all'età come la malattia diHuntington e la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Usando il verme Caenorhabditis eleganscomeorganismo modello, i ricercatori coordinati da David Vilchez hanno dimostrato un legame tra basse temperature, aumento della durata della vita e mantenimento del metabolismo delle proteine. Il muscolo funge da fabbrica centrale producendo la diidrobiopterina, o Bh2, che viene poitrasportata anche agli altri tessuti.La Bh2stimola laproduzione dell'amminoacido tirosina,uno dei mattoncini che costituiscono le proteine, e questo percorso contribuisce a rafforzare i meccanismi cellulari deputati almantenimentodelmetabolismo proteico.

Gli autori dello studio hanno poiconfermato irisultati anche incellule umane affette da Huntington e Sla, che sono caratterizzate dall'accumulo di proteine mal ripiegate o danneggiate. Infine, hanno dimostrato che lasomministrazione di Bh2 e tirosina è sufficiente agenerare uneffetto protettivosia in C. elegans che nelle cellule umane,anche in assenza del freddo.