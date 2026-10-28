(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 OTT - I diritti delle api sanciti da una serie di comuni italiani e stranieri: accadrà il prossimo 28 novembre, a Roccavivara, in Molise. Nel piccolo centro si terrà un evento che non ha precedenti in Europa: i sindaci di diversi Comuni si riuniranno per firmare una dichiarazione d'intenti e impegnarsi a portare nei rispettivi consigli la prima ordinanza sui diritti delle api. Nel 2025 Satipo, in Perù, è stato il primo comune al mondo a riconoscere tali diritti.

Roccavivara ora porta l'idea in Europa.

"Non e' ancora legge in nessun Comune - spiegano i promotori - ed è esattamente questo il punto: da un paese di 600 abitanti parte un percorso che altri potranno copiare". Il testo dell'ordinanza è gia' scritto e pubblicato sul sito internet dell'iniziativa in tre lingue.

L'atto - si legge nel documento - "riconosce i diritti ecologici delle api e stabilisce misure di rappresentanza, prevenzione del danno, conservazione e ripristino. La sua finalità è integrare questi diritti nelle azioni comunali mediante obblighi concreti di considerazione, consultazione, motivazione e gestione, con un'attuazione graduale e sostenibile per il Comune".

Sono protetti i loro cicli di vita e gli elementi necessari all'alimentazione, alla riproduzione, alla nidificazione e al rifugio. I Comuni aderenti designeranno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, un Garante comunale dei diritti delle api e degli impollinatori. (ANSA).

