Fratture multipleallagamba sinistraedistacco parziale del piede: sono questi gli esiti del violentoferimento che segnò le ultime ore di vita diEstorre Visconti, signore di Monza morto nel1413 durante l'assedio della città. Lo indicano lenuove indaginiscientifiche condotte sul suocorpo mummificatopresso l’Irccs San Gerardo di Monza e il laboratorio Labanof dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca.



I risultati, che delineano il profilo antropologico del signore di Monza e restituiscononuove informazionisulle sue condizioni di salute, sono stati presentati in occasione dell'inaugurazione della nuova sezione del Museo del Duomo dedicata a Estorre Visconti, il cui corpo sarà esposto insieme al suo famoso stocco e ad alcune monete dell'epoca con il suo nome. All'evento hanno partecipato Cristina Cattaneo, responsabile scientifico del Labanof e ideatrice del progetto, Michele Riva dell’Università di Milano-Bicocca e Gianluca Gatto, architetto progettista del nuovo allestimento.



A oltre sei secoli dalla morte, ilcorpo mummificatodi Estorre Visconti presenta ancora uno stato diconservazione eccezionale, conparte dellacute, deimuscoli e degliorgani. I ricercatori lo hanno sottoposto aradiografie,tomografia computerizzata (Tac),endoscopia,istopatologia,fotografia ad alta definizioneescansione tridimensionale, per tracciare il suoidentikit.



Le indagini delineano unuomo tra i 43 e i 66 anni,slanciato ma non massiccio: lastatura ricostruita è di circa177,5 centimetrie ilpeso corporeo in vita è stato stimato intorno a73 chilogrammi. Neipolmoni sono presenti depositi difuliggine, un reperto coerente con l’esposizione cronica ai fumi di ambienti riscaldati e illuminati da focolari, comune nelle società preindustriali. Nell’addome potrebbe essersi conservato materiale intestinale: le analisi naturalistiche, molecolari e genetiche potranno fornire informazioni sugliultimi pasti, su eventualiparassiti, sulmicrobiota anticoe su ulteriori aspetti dellostato di salute.



Lelesioni più rilevantiinteressano l'arto inferiore sinistro della mummia.Tibia,fibula eossa del piedepresentanofratture multiplee perdite di sostanza verosimilmente prodotte in prossimità della morte. La distribuzione del danno indica l’applicazione di un’elevata energia cinetica, con una grave disorganizzazione dell’articolazione edistacco parziale del piede. Un quadro compatibile con unimpatto violentoa conferma di quanto tramandato dalle fonti storiche, secondo le quali Estorre fu ferito da unapietra lanciata da una spingarda.



La gravità del danno rende plausibili conseguenze potenzialmente letali:lacerazione dei vasi sanguigni della gamba o del piede conemorragia importante,shock traumatico o emorragico,lesioni nervose, perdita immediata della funzione dell’arto e impossibilità di allontanarsi o ricevere rapidamente soccorso. I piccoli focolai emorragici osservati microscopicamente presso alcune lesioni, se confermati, potrebbero documentare una sopravvivenza, anche breve, dopo il ferimento e rendere compatibile l’ipotesi di cure o manipolazioni dell’arto.