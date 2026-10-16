Dopodue giorni di viaggio, la navetta cargoDragon di SpaceX si èagganciata autonomamentealmodulo HarmonydellaStazione spaziale internazionaleper consegnare uncarico di 2.850 chilogrammitra rifornimenti, esperimenti e materiali scientifici. A bordo c'è anche un piccoloecosistema acquaticocon tanto di alghe, gamberetti e microrganismi: è l'esperimento 'Scampi' (Saltwater Crustaceans, Algae, and Microbial Population Investigation), sviluppato da 51 studenti da 11 istituzioni europee e statunitensi, riuniti in un consorzio guidato dal Politecnico di Torino e dall'École Polytechnique di Parigi sotto l'egida dell'Agenzia spaziale europea (Esa).



L'esperimento verrà installato nella Ice Cubes Facility del modulo europeoColumbus. Durante la permanenza sulla Iss, studenti e ricercatori seguiranno l'evoluzione dell'ecosistema e raccoglieranno dati per comprendere in che modo la microgravità influenzi le relazioni tra le sue componenti viventi e non viventi. L'obiettivo è contribuire a una migliore conoscenza degli ecosistemi chiusi, che in futuro potrebbero avere un ruolo importante nei sistemi di supporto alla vita degli astronauti impegnati in missioni di lunga durata oltre l'orbita terrestre bassa, come sulla Luna e su Marte.



Scampi, però, non è l'unico esperimento a bordo della missione di rifornimento Crs-35. Ci sono anche:LambdaVision-1,con cui la Nasa proverà la produzione di retine artificiali in microgravità;Stellar Spheroids, che studierà come la microgravità influenza la crescita e il funzionamento di modelli 3D di tessuto cardiaco umano;Elf-Unconventional Glass 2,che indagherà le modalità di formazione di un nuovo tipo di vetro in microgravità;Minds, che studierà gli organoidi cerebrali per comprendere meglio l'infiammazione associata alle malattie neurodegenerative.