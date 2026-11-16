Due atolli corallinisperduti nell'Oceano Pacificosono tra gliecosistemipiùintatti rimasti al mondo: denominati Bikar e Bokak, si trovano nella regione delle Isole Marshall, a metà strada tra le Hawaii e le Filippine, e rappresentano unpuntodiriferimentoper gliecologiche intendono capire quanto la mano dell'uomo ha già distrutto altrove. La lorostraordinaria biodiversità è documentata in uno studio pubblicato su Frontiers in Marine Science dai ricercatori di Pristine Seas, il programma di esplorazione, ricerca scientifica e conservazione degli oceani promosso dalla National Geographic Society.

Bikar e Bokak sono gli atolli più settentrionali delle Isole Marshall, situati rispettivamente a circa116 e 385 chilometri dall'atollo abitato più vicino. Nel 2023, il team ha condotto unmonitoraggio approfondito degliecosistemi locali terrestri, marini e aerei. Hanno valutato le popolazioni diuccelli marini e costieri,caratterizzato lavegetazione e condotto indagini sulla nidificazione delletartarughe, sulle barriere coralline e sulle comunità ittiche utilizzando immersioni subacquee, videocamere subacquee, telecamere per le profondità marine e un sottomarino. Due anni dopo la valutazione, circa 48.000 chilometri quadrati intorno agli atolli sono diventati il​​primo santuario marinonazionale delPaese.

In entrambi gli atolli, i ricercatori hanno trovato15 colonie di uccelli marini, alcune delle quali confermate come nidificanti. Hanno inoltre individuato almeno 266 gruppi di pesci di barriera, 138 gruppi di pesciche vivono a maggioriprofondità e79 gruppi di pesci degliabissi. Sono stati documentati anche15 gruppi di predatori di acque libere, tra cui squali, carangidi e wahoo.Quattordici dei gruppiosservati non eranomai statisegnalati prima nelleIsole Marshalledue potrebbero rappresentarespecie nuove per lascienza.

Questi ecosistemi "sono tra i migliori sistemi di riferimento ecologici a nostra disposizione per comprendere meglio ciò che abbiamo perso altrove - spiegano i ricercatori - e per fornire le informazioni fondamentali necessarie per efficaci interventi di conservazione e ripristino".