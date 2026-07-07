Mentre è stato difficile analizzare la composizione chimica dei primi due oggetti interstellari mai scoperti, 1I/ʻOumuamua e 2I/Borisov, la cometa 3I/Atlas ha trascorso nel Sistema Solare un tempo sufficientemente lungo da permettere agli astronomi di studiarlo nel dettaglio. Grazie alla luminosità senza precedenti di questo oggetto, i ricercatori guidati da Cyrielle Opitom sono, infatti, riusciti a misurare le quantità di alcuni elementi come carbonio e azoto: questi costituiscono un buon indicatore dell'origine di una cometa poiché sono molto sensibili all'ambiente di formazione, e non ci si aspetta che cambino molto durante il suo viaggio nello spazio.