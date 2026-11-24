È ilcervello ildirettore d'orchestra deisintomi che sperimentiamo quando abbiamol'influenzao il mal di gola:decodifica il tipo dipatogeno che ha invaso il corpo, ad esempio se si tratta di un virus odi unbatterio, conserva i ricordi di malattie pregresse a cui attingere in caso di bisogno eprepara l'organismo alle possibiliminacce future, arrivando amobilitare le difese immunitarieanche allasola vistadi unapersona malata. Questi dati, non ancora pubblicati, sono stati presentati al congresso annuale della Società per le Neuroscienze a Washington D.C. e, come riporta la rivista Nature sul suo sito, mettono in discussione l'idea di cosa significhisentirsi malati.

I ricercatori guidati da Jessica Osterhout dell'Università dello Utah a Salt Lake City hanno osservato che il cervello può distinguere tra patogeni diversi. A giocare un ruolo chiave sono gliorgani circumventricolari, piccole strutture situatelungo lepareti deiventricoli cerebrali dovelabarrieratracervello e sangueè assente o molto ridotta. Queste strutture interpretanoisegnali che ricevono dal resto del corpo in caso di infezione,rilasciando specifiche combinazioni disegnali chimici in base al patogeno.

L'italiano Andrea Serino, dell'Ospedale universitario svizzero di Losanna, e colleghi hanno invece svolto un esperimento di realtà virtuale.È bastato far vedere ai partecipanti individui con segni palesi dimalattia, perinnescare unarisposta immunitariaparagonabile a quella di un vaccino antinfluenzale. Infine, in un esperimento condotto su topi, Tomás Ryan del Trinity College di Dublino e colleghi hanno osservato che il cervello è in grado dianticiparele possibiliminacce: usa i ricordi immagazzinati per preparare l'organismo a difendersi, qualora il rischio di una nuova infezione sia reputato probabile.