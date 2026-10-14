Un'elefantessache trasporta ilcorpo senza vita del suo cuccioloattraverso unfiume in secca: è grazie a questa immagine straziante, resa ancora più drammatica dal bianco e nero, che il fotografo naturalista italianoFederico Veronesiè il vincitore assoluto delWildlife Photographer of the Year 2026, il più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo promosso dal Natural History Museum di Londra. Questa edizione ha fatto registrare unnumero record di candidature, conoltre 65mila scattiprovenienti da 121 Paesi e territori. Le foto finaliste sono state valutate da una giuria internazionale di esperti di fotografia, cinema, scienza e conservazione, valutandone creatività, originalità, eccellenza tecnica e capacità di raccontare storie legate al mondo naturale.



Lo scatto vincitore, intitolato 'The Aftermath', è stato realizzato nellavalle del fiume Huab, inNamibia. Veronesi stava seguendo delle tracce di elefanti quando si è imbattuto in alcuni insoliti segni di trascinamento nella sabbia: a imprimerli era stata l'elefantessa, che il fotografo ha poi immortalato mentre trasportava il corpo del cucciolo tra la proboscide e le zanna.

"Questa fotografia funziona a molti livelli", afferma la presidente di giuria Kathy Moran. "A livello emotivo è un pugno nello stomaco, di una commozione straziante. A livello intellettuale è la prova che gli animali possiedono capacità cognitive.Questa fotografia dice tutto!".



Nato a Milano nel 1975, Federico Veronesi è un fotografo naturalista professionista e guida di safari. Cresciuto in una famiglia di appassionati fotografi e naturalisti, ha sviluppato la sua passione per la fauna selvatica africana e la fotografia fin dalla prima infanzia. Dopo aver completato gli studi universitari, nel 2002 ha realizzato il suo sogno trasferendosi in Kenya. Con il passare degli anni, il suo stile fotografico si è gradualmente orientato verso il bianco e nero e gli elefanti sono diventati uno dei suoi soggetti principali.



Il titolo diYoung Wildlife Photographer of the Yearè stato assegnato aOscar Whitfield, un giovane fotografo britannico residente in Zimbabwe, che nell'immagine intitolata 'Labour of Love' ha ritratto l'immane sforzo di unoscarabeo stercorariomentre spinge il suo prezioso carico.

Ancora più giovane è la britannicaAmelie Davis, che ha vinto nellacategoria under-10con il volo di unbombo ripreso grazie allo smartphone del papà.

Tra gli altri vincitori del concorso spicca lo statunitenseAnton Sorokin, primo nellacategoria 'anfibi e rettili' con la fotografia di un tenerissimotritone della Californiamentre depone le uova aggrappandosi a una pianta acquatica che ospita già la covata di un altro esemplare.

Nella categoria 'piante e funghi' ha vinto il grecoAgorastos Papatsanis, che ha usato laluce ultraviolettaper rivelare i gambi giallo brillante di alcunifunghi che crescono su un tronco in decomposizione.

Il britannicoSeth Forestsonha invece vinto nella categoria 'fauna selvatica urbana' con l'immagine di unvarano che trasporta la sua cena a base di pesce in un parco di Bangkok.

Torna il bianco e nero anche nella foto del britannicoJames Lewin, primo nella categoria 'animali nel loro ambiente' con una foto che mostra ungiovane elefantementre spruzza acqua su un gruppo di zebre radunate sulle colline Chyulu, in Kenya.