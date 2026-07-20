Da Mumbai, in India, fino a Pantelleria, lunedì20 lugliosi celebra laGiornata Internazionale della Luna, voluta dalle Nazioni Unite ricordando l'anniversariodellosbarco del primo uomo sulla Luna, avvenuto il20 luglio 1969con la missioneApollo 11 della Nasa. Numerosi gli eventi organizzati in tutto il mondo per celebrare l'anniversario.



Istituita per ricordare lo storico successo della missione Apollo 11, quando i due astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sul suolo lunare e trasformarono in realtà ciò che per secoli era sembrato impossibile, ossiaportare l’umanitàa camminaresu un altro corpo celeste, la Giornata Internazionale della Luna punta avalorizzare irisultati conseguiti finoranell'esplorazione del suolo lunare, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un'esplorazione sostenibilee, soprattutto, sottolineare la necessità che tutti i Paesi cooperino tra loro per un'esplorazione pacifica.

La Giornata non è solo una celebrazione dei successi del passato, ma una intende celebrare iprogetti attualiper l’esplorazionee l’uso sostenibile della Luna, in uno spirito dicooperazione internazionaleeprogresso scientifico. Per questo sono numerose le iniziative organizzate in tutto il mondo dalla Moon Village Association, articolate in più giorni. Si parte da Santiago del Cile con iniziative di osservazione del nostro satellite, mentre a Mumbai si discute dellasostenibilità e dellasalvaguardia econservazione dell’ambiente lunare. In Italia, a Pantelleria, il 21 luglio si festeggerà con un evento culturale che unirà arte, letteratura, cinema e tradizioni locali.