Finora non era chiaro come i metalli liquidi usati nei dispositivi elettronici flessibili riuscissero a condurre l'elettricità, rendendo difficile controllare il processo. Per rispondere a questa domanda, i ricercatori coordinati da Michael Bartlett hanno condotto esperimenti con una lega metallica formata da gallio e indio che, a temperatura ambiente, rimane liquida. A livello microscopico, la lega appare come un insieme di sfere simili a goccioline : quando queste entrano in contatto, si fondono tra loro creando dei percorsi che consentono il passaggio della corrente elettrica.

Finora non era chiaro come i metalli liquidi usati nei dispositivi elettronici flessibili riuscissero a condurre l'elettricità, rendendo difficile controllare il processo. Per rispondere a questa domanda, i ricercatori coordinati da Michael Bartlett hanno condotto esperimenti con una lega metallica formata da gallio e indio che, a temperatura ambiente, rimane liquida. A livello microscopico, la lega appare come un insieme di sfere simili a goccioline : quando queste entrano in contatto, si fondono tra loro creando dei percorsi che consentono il passaggio della corrente elettrica.