Si è conclusa dopo oltre 20 anni la storia del telescopio spaziale della Nasa che ha permesso di analizzare con dettagli senza precedenti i lampi di raggi gamma che costellano l’universo e che sarebbero dovuti a violentissime esplosioni stellari o fusioni di buchi neri. La missione di Swift avrebbe dovuto durare appena 2 anni ma grazie ai successi scientifici la missione era stata successivamente prolungata più volte. Ma negli ultimi anni il telescopio aveva perso rapidamente quota a causa dell’attrito con gli strati più alti dell’atmosfera, ‘gonfiata’ in particolare dall’intensa attività solare. Un ultimo disperato tentativo per prolungare ulteriormente la vita di Swift era stato fatto a luglio con Link, una sorta di 'carro attrezzi spaziale' che avrebbe dovuto agganciarsi al telescopio e riportalo più in alto per estenderne la missione ancora per anni. Missione sviluppata e lanciata in tempi record che però non è riuscita nell’intento. Si è così arrivati al suo epilogo.