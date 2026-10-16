(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Portare l'intelligenza artificiale e la tipica sensibilità della cultura partenopea nella vita quotidiana attraverso avatar interattivi, assistenti digitali e servizi dedicati a cittadini e imprese. È l'obiettivo di Silaara, il progetto ideato dall'imprenditore Massimiliano Triassi e sviluppato attraverso Aurion Srl con il contributo tecnologico di Valerio Capuano. Silaara si propone come un ecosistema digitale basato su avatar dotati di volto, voce ed espressività, progettati per interagire con gli utenti in modo naturale. Tra le funzionalità previste figurano la gestione di appuntamenti e impegni, la ricerca di informazioni e l'accesso a servizi come ristoranti, trasporti, voli e hotel, attraverso le integrazioni disponibili. La piattaforma guarda anche alle aziende, con soluzioni per l'assistenza ai clienti, la comunicazione, il marketing e l'integrazione di avatar nei siti web. "Silaara nasce dalla volontà di guardare al futuro e accompagnare l'evoluzione tecnologica. Oggi l'intelligenza artificiale non è più il futuro, ma il presente", afferma Massimiliano Triassi, sottolineando la scelta di sviluppare avatar capaci di trasmettere anche il calore e la sensibilità tipici della cultura partenopea. Valerio Capuano, sviluppatore informatico impegnato nella realizzazione della piattaforma, evidenzia la sfida di superare le tradizionali interazioni testuali: "L'obiettivo è fare dell'intelligenza artificiale non soltanto uno strumento funzionale, ma anche un'esperienza capace di suscitare emozioni". Per Fabrizio Luongo, vicepresidente della Camera di Commercio, Silaara rappresenta un'opportunità per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale e rafforzarne la competitività. Luongo indica nel sistema camerale un possibile sostegno attraverso finanziamenti, formazione e occasioni di sperimentazione, anche con la creazione di un experience center dedicato. Sul rapporto tra innovazione e responsabilità interviene l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, che richiama la necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento di supporto: "dobbiamo continuare a ragionare autonomamente, sviluppare il linguaggio e imparare ad argomentare", sottolinea. (ANSA).

