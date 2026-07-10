(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Sviluppare nuove tecnologie abilitanti e potenziare una rete di laboratori di ricerca per Einstein Telescope, futuro osservatorio di onde gravitazionali sono gli obiettivi principali del progetto Miti (Multimessenger Infrastructures and Technologies in Italy), finanziato con circa 15 milioni di euro dal ministero dell'Università e della ricerca nell'ambito del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività 2021-2027. Il finanziamento sarà destinato a sei sezioni dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn): Perugia (ente capofila), Cagliari, Roma, Napoli, Genova e Laboratori Nazionali del Sud.

Miti, che partirà ufficialmente l'1 agosto, raccoglie idealmente il testimone dal precedente progetto Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), finanziato dal Pnrr e concluso il 30 giugno, dedicato alla realizzazione di uno studio di fattibilità e di caratterizzazione del sito italiano candidato a ospitare ET - nell'area intorno all'ex miniera di Sos Enattos a Lula, nel Nuorese - e creare o potenziare una rete nazionale di laboratori di ricerca e sviluppo per il futuro interferometro.

Le attività del progetto Miti, che avrà una durata prevista di 30 mesi, saranno in continuità con quelle di Etic, soprattutto per consolidare gli obiettivi di ricerca dei nuovi laboratori inaugurati negli ultimi due anni in tutta Italia, nell'ambito del Pnrr. Oltre al potenziamento di queste infrastrutture di ricerca, destinate a sviluppare tecnologie innovative cruciali per ET, Miti punterà anche sul trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento attivo delle imprese nella co-progettazione e sviluppo di prototipi.

"Le grandi infrastrutture di ricerca - osserva la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini - prendono forma molto prima dell'avvio dei cantieri. Nascono dal lavoro nei laboratori, dallo sviluppo di nuove tecnologie, dalla crescita delle competenze, dalla capacità di trasformare la ricerca in innovazione insieme alle imprese, dalla collaborazione istituzionale. È questo il senso del finanziamento che il ministero ha destinato al progetto Miti: rafforzare l'ecosistema italiano della ricerca e creare le condizioni perché il nostro Paese possa essere protagonista di grandi sfide scientifiche come Einstein Telescope". (ANSA).

