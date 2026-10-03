(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Apertura dell'Olanda a collaborare con l'Italia per l'Einstein Telescope, il futuro telescopio per le onde gravitazionali che il nostro Paese si è candidato a ospitare in Sardegna, nell'ex miniera di Sos Enattos a Lula (Nuoro). Lo riferisce il sito web L1 Nieuws, dell'emittente radiotelevisiva pubblica della provincia del Limburg, secondo il quale la ministra dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza Rianne Letschert avrebbe incaricato l'ufficio che lavora al progetto dell'Einstein Telescope di valutare una possibile collaborazione con l'Italia e successivamente, in una lettera alla Camera dei rappresentanti avrebbe annunciato ulteriori ricerche sulla fattibilità della configurazione a 'doppia L per l'Einstein Telescope.

"Portare il telescopio Einstein all'Euregio è una vera priorità per questo governo", ha detto Letschert secondo quanto riporta il sito web, riferendosi alla regione al confine tra i Paesi Bassi e la Germania.

L'Olanda sembrerebbe così accantonare l'ipotesi iniziale della configurazione triangolare, che avrebbe escluso la collaborazione con l'Italia. Una soluzione analoga era stata proposta anche dalla Sassonia, che nel 2026 aveva firmato un'intesa in questo senso con la Regione Sardegna.

Sulla configurazione a doppia L si era espressa a favore anche l'Italia, a condizione di ospitare in Sardegna uno dei due rivelatori a forma di L. (ANSA).

