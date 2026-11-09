E' statocompletato ilprimo dei due bracci roboticidelreattore sperimentalea fusione Dtt (Divertor Tokamat Test facility), la macchina in costruzione nel Centro ricerche Enea di Frascati destinata adimostrare la fattibilitàdellefuture centrali a fusione, nelle quali la produzione di energia avviene riproducendo i processi che avvengono all'interno delle stelle.

Il braccio robotico si chiamaHyrman (Hyper Redundant Manipulator)ed è stato progettato per operazioni diispezione emanutenzione sui componenti dellaparete internadellacamera destinataospitare il plasma. Lo ha realizzato l'azienda Ocima di Caivano (Napoli) nell'ambito di un contratto di fornitura dell'Enea.



Lungo circa 7 metriepesante 2 tonnellate, il braccio robotico ha12 giunti articolatiper muoversi nello spazio limitato all'interno della camera da vuoto dell'impianto. Può spostarecarichi fino a 350 kgcon laprecisione dell'ordine di undecimo di millimetro, operando su componenti lunghi fino a 2 o 3 metri.



Il completamento del braccio robotico è "un traguardo che porta l'Italia all'avanguardia nella corsa globale verso l'energia da fusione", osserva Marco Utili, responsabile del Laboratorio per lo sviluppo delle nuove tecnologie in ambito nucleare dell'Enea. "Parliamo di un sistema robotico capace di operare a distanza nel cuore del reattore dove ogni dettaglio, dal controllo alla ridondanza, deve garantire sicurezza e affidabilità ed è il risultato di un lavoro di squadra tra ricerca e imprese che ci consente di sviluppare in Italia tecnologie di frontiera e di essere protagonisti nel percorso verso la fusione nucleare".

