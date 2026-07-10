È molto probabile che l' estate 2026 , da luglio a settembre, sia caratterizzata da temperature superiori alla media , in Europa ma anche nella maggior parte del globo . Lo indicano gli ultimi modelli elaborati dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), che effettuano stime probabilistiche su periodi di tempo più lunghi per i quali le previsioni sono impossibili. Secondo i dati pubblicati, inoltre, per l 'Europa meridionale ci sono buone probabilità di un aumento delle precipitazioni nello stesso periodo, mentre la parte settentrionale del continente potrebbe vedere una situazione opposta .

È molto probabile che l' estate 2026 , da luglio a settembre, sia caratterizzata da temperature superiori alla media , in Europa ma anche nella maggior parte del globo . Lo indicano gli ultimi modelli elaborati dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), che effettuano stime probabilistiche su periodi di tempo più lunghi per i quali le previsioni sono impossibili. Secondo i dati pubblicati, inoltre, per l 'Europa meridionale ci sono buone probabilità di un aumento delle precipitazioni nello stesso periodo, mentre la parte settentrionale del continente potrebbe vedere una situazione opposta .