A spasso nel deserto come su Marte: è riuscita senza intoppi l'esercitazione che ha visto protagonista il prototipo 'Charlie' del rover Rosalind Franklin della missione europea Exomars, progettata per cercare tracce di vita su Marte. Per otto giorni il veicolo ha esplorato il deserto di Tabernas in Spagna (famoso per i film di Indiana Jones e per gli spaghetti-western) percorrendo 220 metri sotto la guida del centro di controllo situato a 1.200 chilometri di distanza, a Torino.

La simulazione, come osserva l'Agenzia spaziale europea (Esa) in una nota, è stata un'importante prova generale di ciò che il rover ExoMars Rosalind Franklin potrebbe incontrare quando atterrerà sul Pianeta Rosso nel 2030. A settembre, questa prova ha riunito un centinaio di scienziati e ingegneri provenienti da tutta Europa. Insieme, hanno pianificato come il rover potesse muoversi in sicurezza, mettere in atto strategie di esplorazione e massimizzare i risultati scientifici.

Il prototipo Charlie, costruito da Airbus, ha utilizzato lo stesso software di guida, navigazione e controllo che consentirà al rover Rosalind Franklin di raggiungere un obiettivo evitando al contempo i pericoli. Il team scientifico del Centro di controllo delle operazioni si è affidato alle immagini, al radar sotterraneo e all'analisi spettrale fornite dal rover per identificare i luoghi più promettenti in cui cercare tracce di vita.

"Il rover ha funzionato alla perfezione. Abbiamo persino lasciato Charlie a esplorare da solo e, il sesto giorno, ha percorso più di 60 metri senza alcun operatore al comando, con un errore di navigazione inferiore all'1%", afferma Luc Joudrier, responsabile delle operazioni del rover Rosalind Franklin.