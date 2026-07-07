Dopo unviaggio dicirca 400 giornieun miliardo di chilometri percorsi, la sonda spaziale cineseTianwen-2ha raggiunto una delle sette minilune che da tempo accompagnano la Terra, ossial'asteroide 2016HO3, chiamatoKamoʻoalewa, portandosifino a 20 chilometridalla sua superficie. È cosìiniziata lafase di esplorazione scientifica, che servirà a individuare isiti miglioriper ilprelievo deicampioni che dovrebbero essere portatisulla Terra nel 2027. Lo rende noto l'Agenzia spaziale nazionale cinese (Cnsa).



La Cina ha lanciato questa sua prima missionedi prelievo di campioni da un asteroide il29 maggio 2025, con l'obiettivo di condurre unaspedizione decennale in cui raggiungere diversi traguardi:raccogliere campionidall'asteroide 2016HO3ed esplorare lacometa della fascia principale 311P, più distante di Marte.



Durante lafase di avvicinamentoall'asteroide, la sonda ha acquisito diverseimmagini del 'sasso cosmico'. Il team della missione ha sfruttato i dati di navigazione ottica raccolti durante il tragitto per affinare il calcolo dell'orbita di 2016 HO3, riducendo l'incertezza posizionale (precedentemente determinata tramite osservazioni da Terra) da centinaia di chilometri a pochi chilometri.



Nei prossimi mesi, la sonda condurrà esplorazioni scientifichesempre più dettagliateper acquisire dati sulla morfologia, la composizione dei materiali e la struttura interna dell'asteroide, ponendo le basi per le successive operazioni di raccolta di campioni.



Tianwen-2 rappresenta una tappa cruciale per la Cina nel percorso che punta a colmare il divario con Stati Uniti, Europa e Giappone nell'esplorazione dello spazio profondo.



