Una densa coltre difumo grigioavvolge laSpagna centro-occidentale, mentre ilfronte del fuocoavanza a ovest di Madrid lasciando dietro di sé profonde cicatrici: questo lo scenario drammatico immortalato domenica 26 luglio daisatelliti Sentinel-2 e Sentinel-3diCopernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea, che in questi giorni ha attivato la componente dimappatura rapidadel Servizio di Gestione delle Emergenze (Copernicus Emergency Management Service, Cems) per supportare ilmonitoraggio e lagestione degliincendi.

"Due fronti di fuoco rappresentano attualmente la massima priorità", si legge sul sito di Copernicus. "Il primo, aovest di Madrid(IFSierraOeste), si è formato quandodiversi incendi, iniziati nei pressi di Almorox, Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, si sonouniti in un unico grande incendioche ha interessatooltre 27.000 ettari. Il secondo (IFVallDUixó) si trova nellaprovincia di Castellón, nei pressi di La Vall d'Uixó, a circa 50 chilometri anord di Valencia. Oltre 100.000 persone sono state evacuate o invitate a rimanere in casa nelle regioni colpite. Centinaia di vigili del fuoco, personale dell'Unità militare di emergenza, aerei e elicotteri sono stati dispiegati per contenere gli incendi".



L'immagine acquisita il 26 luglio da Sentinel-3 mostra una densa coltre di fumo grigio che si diffonde sulla Spagna centrale e occidentale. Il riquadro mostra invece un ingrandimento del fronte di fuoco attivo nel settore orientale dell'IFSierraOeste, a ovest di Madrid, ripreso da Sentinel-2.



Gliincendi che continuano a divampare nelle campagne aovest diBordeaux, nel sud-ovest della Francia, sono stati ripresi dal satellite Sentinel-2 di Copernicus.

"Si stima che un'area almeno quattro volte più grande di Parigi sia stata devastata dagli incendi", spiega l'Esa in una nota. "L'area scura è visibile nell'immagine acolori realia nord della baia interna di Arcachon". Su questa immagine sono stati sovrapposti idati infrarossi catturati il 26 luglio da Copernicus Sentinel-2: "mostrano learee che emettono calore, in particolare al centro e nella parte superiore dell'immagine". La seconda immagine satellitare, a falsi colori, mostra chiaramente ilpaesaggio bruciato(che però non va confuso con la baia di Arcachon e i due laghi nella parte superiore dell'immagine, anch'essi mostrati in nero).