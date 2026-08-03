C'è grande attesa per il fenomeno astronomico dell'estate 2026: l'eclissi totale di Sole, che sarà visibile il12 agostoda gran parte dell’Europa, dell’Africa Nord-occidentale e delNord America. E' la prima eclissi totale di Solenelcontinente europeo dal 1999, se si escludono quelle del 2006 e del 2015 che sono state osservabili solo da pochissime località. InItalia, purtroppo, l'eclissi sarà visibile solo in formaparziale, come rileva l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Le regioni più fortunate saranno quellesettentrionali e occidentali, nelle quali l'oscuramento del disco solare supererà il 90%,mentre in quelle del Centro-Sudlapercentualesaràinferiore.A ciò si aggiunge il fatto che il fenomeno inizierà circa alle ore 19,30 italiane,dunque con il Sole già prossimo altramonto. Per questo motivo, la fine dell'eclissi saràvisibilesolo dal Nord Italia.

Potranno ammirare l'eclissi nella suatotalitàsolo coloro che si trovano sulla sottile striscia di terra e mare che parte dalla Russia artica, passa per la Groenlandia, tocca l’Islanda occidentale, sfiora il Portogalloe, infine, attraversa un’estesa fascia della Spagna. A seguirla ci sarà anche unadiretta online organizzata dall'Inaf in collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani (Uai) e l’Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt), che sarà trasmessa a partire dalle 19,30 sul canale Youtube di EduInafe sui canali Facebook dell’Inaf e della Uai.

L’Inaf sarà inoltrepresente neiluoghi che verrannoattraversati dall’eclissi totale con vari gruppi di ricerca. Ad esempio, il team guidato da Federico Landini della sezione di Torino sarà in Spagna presso l'Osservatorio Astrofisico di Javalambre, per testare per la prima volta sul campo un nuovo prototipo di spettrografo per osservare la corona. ossia la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Circa 2mila chilometri più a Nord, Lucia Abbo e Gerardo Capobianco, sempre dell'Inaf di Torino, prenderanno parte a un esperimento progettato per studiare il campo magnetico della corona solare, a bordo di un volo militare speciale dell’aeronautica irlandese.