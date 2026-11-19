Hanno permessocalcoli impossibili, aprendoorizzonti importanti anche per lacosmologia e la ricerca sulleonde gravitazionali: per questo gliitaliani Stefano Laporta ed Ettore Remiddi,entrambi associati all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, hannovintoilpremio Sakurai assegnato dall’American Physical Society, il più ambito nellafisica teorica delle particelle. Con loro è stato premiato il tedesco Thomas Gehrmann dell’Università di Zurigo. Il premio parla di nuovo italiano dopo 14 anni e prima di Laporta e Remiddi lo avevano vinto solo tre italiani: Luciano Maiani nel 1987, Nicola Cabibbo nel 1989 e Guido Altarelli nel 2012.

I tre vincitori dell’edizione 2026 del premio,istituitonel1984in memoria del fisico Jun John Sakurai, hannocontributoai metodi dicalcolorelativi allateoria quantistica dei campi, che unisce meccanica quantistica, relatività ristretta e teoria classica dei campi. Hanno inoltre contribuito a importanti progressi nelleverifichedellateoria diriferimento dellafisica contemporanea, il Modello Standard.

Remiddi si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisae e ha proseguito la sua ricerca al Centro Internazionale di Fisica teorica (Ictp) di Trieste e al Cern. Per 40 anni è stato professore all’Università di Bologna e associato alla sezione di Bologna dell’Infn. Ha seguito il dottorato di Laporta e a Karlsruhe ha incontrato Gehrmann, allora giovane ricercatore.

Laporta ha svolto attività di ricerca nelle Università di Bologna, Parma e Padova, all’Infn, e al Centro Ricerche Enrico Fermi (Cref) di Roma.



Gehrmann ha sviluppato e applicato i metodi di calcolo sviluppati da Remiddi e Laporta. Dopo il dottorato a Durham ha svolto periodi di ricerca ad Amburgo, a Karlsruhe, al Cern e ad Aachen, ed è diventato professore all’Università di Zurigo.

Dal 2019 al 2021 è stato presidente della Divisione di Fisica delle alte energie e delle Particelle della Società Europea di Fisica.

“Imetodi elaborati da Gehrmann, Laporta e Remiddihanno reso affrontabili calcoli un tempo considerati inaccessibili, contribuendo in modo determinante alle verifiche di precisione del Modello Standard delle interazioni fondamentali”, osserva Fulvio Piccinini, direttore del Galileo Galilei Institute, il Centro Nazionale dell’Infn per l’alta formazione e la ricerca in fisica teorica.

“Il loro lavoro – prosegue - sviluppa, infatti,strumenti che consentono di elaborare, mediante i principi della teoria quantistica dei campi, predizioni teoriche di altissima precisione, permettendo confronti sempre più accurati tra teoria ed esperimento in grado di evidenziare possibili tracce di fisica oltre il Modello Standard”. Per Massimo Passera, ricercatore dell’Infn,

“Stefano ed Ettore sono stati tra ipionieri degli sviluppi teorici che hanno reso possibili calcoli di straordinaria precisione nella teoria quantistica dei campi” e “i loro risultati testimoniano la vitalità della fisica teorica in Italia”. Le ricerche premiate hanno ricadute che vanno oltre la fisica delle particelle, osserva Pierpaolo Mastrolia, professore all’Università di Padova e ricercatore associato all’Infn. I metodi che hanno sviluppato, aggiunge, “contribuiscono allo studio delle onde gravitazionali e della cosmologia e creano nuovi ponti tra matematica e fisica”.