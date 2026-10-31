L'arrivo della menopausa comportacambiamenti più drastici e repentini del previsto, paragonabili a una sorta di'dirupo fisiologico': Alcuni cambiamenti possono essere rilevati già con oltre un decennio di anticipoe i più importanti riguardanoormoni sessuali,livelli deigrassi presenti in circolo esalute diossa,fegato ereni. È quanto indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine e guidato dal Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele. I risultati suggeriscono che lamenopausasia una transizione fisiologica improvvisa,piuttosto che unafase gradualedell'invecchiamento, chenon ha una controparte analoga nel sessomaschile.

Lamenopausaconsiste nellacessazione definitivadellemestruazioni e si verifica quando i follicoli ovarici si esauriscono. I cambiamenti osservati in questa fase, tuttavia, vanno molto oltre la sfera della fertilità e coinvolgono molteplici sistemi biologici. A causa di una carenza di dati, stabilire le tempistiche con le quali si verificano tali cambiamenti è stato finora difficile. Per colmare questa lacuna, i ricercatori coordinati da Uri Alon hanno estrattodati da oltre300 milioni di esami di laboratoriorelativi a più diun milione di donne statunitensi e israeliane, effettuati tra il1999 e il 2024.

I risultati hanno mostrato, inassociazione con la menopausa ,modifiche moltobrusche a carico didiversi apparati dell'organismo. Alcuni parametri, inoltre, hanno subito talivariazioni più di un decennio prima dell'ultima mestruazione:l'ormone antimülleriano (Amh) e l'estradiolo sono diminuiti rapidamente, rispettivamente, circa15 e 12 anni prima, mentrel'ormone follicolo-stimolante (Fsh) èaumentato bruscamente circa14 anni prima.