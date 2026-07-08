Ilcalcolo deicosti energeticiha permesso diindividuare ilpercorso più breve ed efficienteche potrebbe esser stato seguito dal comandante cartagineseAnnibale pervalicare le Alpinel218 a.C. con il suo esercito di40.000 uomini,7.000 cavallie37 elefantida guerra: non si tratta del Colle Clapier, precedentemente considerato il principale valico candidato, bensì ilColle delle Traversette, sempre sulleAlpi Cozie. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) da un team internazionale guidato dall'ecologo italiano Emilio Berti del Centro tedesco per la ricerca integrata sulla biodiversità dell'Università Friedrich Schiller di Jena.



"La questione delpercorso esattoseguito daAnnibale è stataoggetto di dibattito per generazioni", osserva Berti. "Lanuova analisinon elimina tutte le ambiguità, marafforza l’ipotesi del passo delle Traversette, dimostrando chequesto itinerario si adatterebbe meglioalleesigenze dellospostamento di ungrande esercito, che includeva anche elefanti, attraverso unterreno alpino estremamente difficile".



I ricercatori hanno applicato unapproccio bioenergeticopervalutare lediverse ipotesisulla traversata di Annibale, concentrandosi sul fabbisogno energetico del viaggio, in particolare per gli elefanti da guerra dell'esercito. Utilizzandoanalisi geomorfologiche, gli autori della ricerca hannoanalizzato quattro possibili percorsi. L'attraversamento alColle Clapieravrebbe richiesto6,28 terajouledi energia, mentre l'attraversamento alColle delle Traversettene avrebbe richiesti solo5,42, rendendo quest'ultimo il percorso energeticamente più efficiente tra quelli possibili.

L'attraversamento avrebbe richiesto232,72 tonnellate di cibo e provviste, oltre a unforaggiamento pressoché costanteda parte degli elefanti per mantenere il proprio peso corporeo. Poiché un'alimentazione continua di questo tipo era impraticabile, i ricercatori hanno ipotizzato cheuomini,cavalli edelefanti abbianobruciato grasso corporeodurante l'attraversamento,perdendo rispettivamente il19%, l'11%e il4%delle proprie riserve. Ciò spiegherebbe l'elevata mortalità tra i soldati, mentre molti elefanti sarebbero sopravvissuti.