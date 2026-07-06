ldelfini tursiopidelmare Adriaticodipendono fortemente daipescherecci astrascico per il lorosostentamento: possono seguirefino a 7 imbarcazionisu 10 per nutrirsi dei loroscarti, il chesuggerisce che non trovino abbastanza prededa cacciare a causa dell'ecosistema impoverito dalla pesca. E' quanto emerge dallo studio condotto lungo le coste delVeneto e delleMarche, pubblicato sulla rivista Frontiers in Mammal Science dall'associazione Dolphin Biology and Conservation.



I ricercatori hanno monitorato i pescherecci al largo delle coste venetetra il 2018 e il 2024, mentre nel2025 si sono spostati nelle Marche. In totale hanno effettuato859 ispezionidi pescherecci a strascico in 148 giorni. Durante questo periodo, hannofotografato i delfiniper identificarli. Successivamente, hannoanalizzato i dati, cercando differenze nel comportamento dei delfini tra le due regioni e tra le diverse tipologie di pescherecci.



Il76%deipescherecci a strascico nelleMarche e il 26%di quelli inVeneto sono statiseguiti dai delfini. I ricercatori non sono riusciti a spiegare questa differenza, anche se ritengono improbabile un errore di campionamento. "Abbiamo stimato che le popolazioni di tursiopi del Veneto e delle Marche, complessivamente, superino i 1.000 individui", dice Silvia Bonizzoni, coautrice dell'articolo. "Tra l'86 e il 90% dei delfini, a seconda della regione, è stato fotografato una o più volte mentre seguiva i pescherecci a strascico. I dati suggeriscono che lamaggior partedi unacomunità di delfini relativamente numerosasi nutre regolarmente dietro i pescherecci a strascico".



I delfini hanno sempre seguito i pescherecci, ma questo comportamento opportunistico sembra essersiintensificato nel tempo: uno studio precedente condotto nell'Adriatico negli anni '90 aveva rilevato che solo il 10% dei pescherecci a strascico veniva seguito. Molti animali,quando le loro prede scarseggiano, iniziano acercare cibovicino agliinsediamenti umani: i pescherecci a strascico potrebbero dunque rappresentare unafonte di nutrimento in un ecosistema impoverito. I ricercatori sottolineano comunque che se la pesca a strascico venisse ridotta o vietata, per dare all'ecosistema la possibilità di ricostituirsi, questi cetacei saprebbero adattarsi per prosperare come facevano prima della pesca a strascico.