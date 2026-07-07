Il team ha analizzato le risonanze magnetiche cerebrali di quasi 12.000 bambini tra i 9 e i 10 anni per capire come l'ambiente, la salute e le attività quotidiane siano correlati allo sviluppo cerebrale. Nello specifico, sono state valutate 649 variabili come etnia, religione, lingua, salute fisica e mentale, fattori socioeconomici, esposizione all'inquinamento, uso di droghe, tempo trascorso davanti allo schermo, amicizie e bullismo. Utilizzando le scansioni cerebrali, sono state eseguite sofisticate analisi per valutare i legami di ciascuna variabile con la struttura cerebrale (misurata dallo spessore della corteccia) e con la funzione cerebrale (indicata dalla forza delle connessioni tra le principali reti funzionali del cervello).