Dopo oltre quarant'anni di ricerche, alCern di Ginevra sono state trovate leprime provedi unrarissimo decadimentodi unaparticella subatomica che si verificauna volta ogni dieci miliardi di casi. Il risultato, ottenuto nell'ambito dell'esperimento LHCb, potrebbeaprire le portedel cosiddetto 'zeptoverso', ilmondo delleinterazioni fisichesu scale dell'ordine dellozeptometro, pari aun miliardesimo di miliardesimo di millimetro. Qui potrebbero nascondersi particelle capaci di far luce su enigmi come la materia oscura e l'origine della materia durante il Big Bang. Lo studio, non ancora sottoposto a revisione fra pari per la pubblicazione, è stato presentato durante un seminario al Cern.



Il decadimento in questione riguarda unmesone B neutro, una particella composta da un quark 'beauty' e un antiquark 'down', chesi trasforma in una coppia di particelle ancora più piccole, imuoni. Lafisica quantisticadescrive come questoprocesso siainfluenzato da altre particelle;pertanto, unamisurazione precisadi tale decadimentopotrebbe rivelare tracce di particelle finora sconosciute. In linea generale, più un decadimento è raro, maggiore è la sua sensibilità all'influenza di nuove particelle.



E' laprima voltache un singolo esperimento ottieneprove di questo raro tipo di decadimento. Il gruppo di ricerca, che ha coinvoltocirca 20 fisici provenienti da Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi, ha utilizzato l'esperimento LHCb per spingersi a un livello di dettaglio superiore a quello direttamente accessibile all'Lhc. Combinando i dati del 2024 e del 2025 con quelli raccolti in precedenza tra il 2011 e il 2018, l'intensità del segnale ha superando la soglia di significatività statistica necessaria per indicare l'esistenza di un nuovo fenomeno. Inuovi risultatisonoin lineacon le previsioni delModello Standard, la teoria di riferimento della fisica, e forniscono indicazioni su quali particelle potrebbero essere rilevate quando, nella seconda metà del secolo, entrerà in funzione l'erede dell'Lhc.