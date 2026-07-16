"Assistere a quella scena dal vivo è stato incredibile", commenta Antonino Costantino del Centro siciliano di Messina della Stazione Anton Dohrn, tra gli autori della ricerca coordinata da Piero Amodio: "Dopo essersi posizionato su uno scoglio, un esemplare che teneva un pezzetto di cibo nel becco, invece di inghiottirlo, lo ha adagiato delicatamente in acqua, proprio come farebbe un pescatore con la sua esca. Ho capito subito l'importanza di quello che stava accadendo - dice Costantino - e ho preso il cellulare per immortalare il momento con un video".