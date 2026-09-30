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È l'autodifesa il motore che guida il comportamento dei muscoli nel corso dell'invecchiamento: si orientano verso le fibre a contrazione più lenta, meno potenti, perché sono quelle che li proteggono meglio dai dannosi radicali liberi prodotti dai mitocondri, le centrali energetiche delle cellule. Ora, lo studio pubblicato sulla rivista Nature Aging ha individuato l'interruttore molecolare che permette questa transizione. I risultati ottenuti dal gruppo guidato dall'Università di Copenhagen, che ha svolto esperimenti sui topi, aprono a possibili terapie per invertire l'interruttore e preservare così la salute dei muscoli.
Il comportamento dei muscoli durante l'invecchiamento sembra paradossale: abbandonano le fibre a contrazione rapida, più potenti, e le trasformano in fibre a contrazione lenta, costruite più per la resistenza, nonostante queste ultime dipendano in misura maggiore dai mitocondri, che con l'età lavorano sempre peggio. Per sciogliere l'enigma, i ricercatori guidati da Fabian Finger si sono concentrati sulla cardiolipina, una molecola che si trova nella membrana interna dei mitocondri: senza di essa, questi organelli non sono in grado di produrre energia a sufficienza.
Abbassando i livelli di cardiolipina in topi giovani fino a quelli osservati nell'invecchiamento, si è verificata la stessa transizione tra tipologie di fibre muscolari che si verifica naturalmente in animali ed esseri umani anziani. Quando i livelli di cardiolipina sono stati parzialmente ripristinati, l'atrofia muscolare ha iniziato a regredire. Gli autori dello studio hanno scoperto che si tratta di un meccanismo di autodifesa. Quando la cardiolipina diminuisce, i mitocondri sotto stress producono più radicali liberi dannosi e le fibre muscolari a contrazione lenta proteggono meglio le cellule perché sfruttano gli zuccheri per produrre antiossidanti. "La transizione delle fibre non rappresenta un cedimento del muscolo - commenta Finger - bensì una scelta del muscolo di sacrificare la potenza in favore della protezione".